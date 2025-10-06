Guerra in Ucraina news Kiev attacca con centinaia di droni | a Belgorod in 40 mila senza elettricità Mosca risponde con un black out nella regione di Chernihiv
Roma, 6 ottobre 2025 - Con Trump distratto dal Medio Oriente, e Putin sempre più aggressivo, la pace tra Ucraina e Russia sembra essere sempre più lontana, e a breve arriva l'inverno. Infatti le infrastrutture energetiche sono nel mirino di Mosca e Kiev, in vista del grande freddo. Ieri notte le Forze armate ucraine hanno sferrato un attacco con centinaia di droni contro il territorio russo. Il ministero degli Esteri di Mosca lo ha definito uno dei più grandi attacchi di rappresaglia di Kiev dall'inizio delle ostilità, aggiungendo di aver abbattuto "251 droni ucraini ad ala fissa", di cui 40 sulla Crimea, 62 sul Mar Nero e decine lanciati contro le regioni di Kursk e Belgorod. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: guerra - ucraina
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
Guerra Ucraina Russia, avvistati presunti droni all'aeroporto di #Oslo: voli in ritardo - X Vai su X
+++GUERRA IN UCRAINA+++ Massiccio attacco russo sull'Ucraina. Zelensky: "Cinque morti". In volo jet polacchi per garantire la sicurezza aerea https://gazzettadelsud.it/?p=2109797 Vai su Facebook
Guerra in Ucraina news, Kiev attacca con centinaia di droni: a Belgorod in 40 mila senza elettricità. Mosca risponde con un black out nella regione di Chernihiv - La guerra prosegue con regolari piogge di droni contro le infrastrutture energetiche da ambo le parti in vista dell’inverno ... Segnala quotidiano.net
Guerra Ucraina Russia, avvistati presunti droni a aeroporto Oslo: voli in ritardo. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, avvistati presunti droni a aeroporto Oslo: voli in ritardo. Riporta tg24.sky.it