Guerra in Ucraina news Kiev attacca con centinaia di droni | a Belgorod in 40 mila senza elettricità Mosca risponde con un black out nella regione di Chernihiv

Roma, 6 ottobre 2025 - Con Trump distratto dal Medio Oriente, e Putin sempre più aggressivo, la pace tra Ucraina e Russia sembra essere sempre più lontana, e a breve arriva l'inverno. Infatti le infrastrutture energetiche sono nel mirino di Mosca e Kiev, in vista del grande freddo. Ieri notte le Forze armate ucraine hanno sferrato un attacco con centinaia di droni contro il territorio russo. Il ministero degli Esteri di Mosca lo ha definito uno dei più grandi attacchi di rappresaglia di Kiev dall'inizio delle ostilità, aggiungendo di aver abbattuto "251 droni ucraini ad ala fissa", di cui 40 sulla Crimea, 62 sul Mar Nero e decine lanciati contro le regioni di Kursk e Belgorod. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

