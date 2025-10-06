Inizieranno ufficialmente nel pomeriggio a Sharm el Sheikh i negoziati sul piano di pace per Gaza presentato dal presidente americano Donal Trump e cui finora Hamas ha dato un via libera condizionato. A quanto riferisce la stampa israeliana, la prima riunione è prevista per le 16 ora locale (le 15:00 in Italia). Ma già questa mattina al Cairo si sono tenuti incontri preliminari tra la delegazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Guerra in Palestina, è il giorno dei negoziati a Sharm el Sheikh. Ecco i 20 punti del piano Trump