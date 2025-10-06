Guerra in Palestina è il giorno dei negoziati a Sharm el Sheikh Ecco i 20 punti del piano Trump

Feedpress.me | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizieranno ufficialmente nel pomeriggio a Sharm el Sheikh i negoziati sul piano di pace per Gaza presentato dal presidente americano Donal Trump e cui finora Hamas ha dato un via libera condizionato. A quanto riferisce la stampa israeliana, la prima riunione è prevista per le 16 ora locale (le 15:00 in Italia). Ma già questa mattina al Cairo si sono tenuti incontri preliminari tra la delegazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

guerra in palestina 232 il giorno dei negoziati a sharm el sheikh ecco i 20 punti del piano trump

© Feedpress.me - Guerra in Palestina, è il giorno dei negoziati a Sharm el Sheikh. Ecco i 20 punti del piano Trump

In questa notizia si parla di: guerra - palestina

Guerra in Palestina, Salvini: Non è possibile due popoli ostaggio di un'organizzazione terroristica – Il video

Zuppi e De Paz insieme contro la guerra in Palestina: "Si torni al dialogo"

Guerra Gaza, Tajani: "Siamo favorevoli al riconoscimento Palestina, ma prima va raggiunta la pace"

Guerra Israele, Trump ad Hamas: "Liberate gli ostaggi". La risposta: "Pronti a trattare" - Il presidente degli Stati Uniti ha presentato a Hamas una nuova proposta per un accordo globale: rilascio di tutti gli ostaggi (vivi e deceduti) nel primo giorno dell'accordo in cambio della ... Segnala tg24.sky.it

Guerra Palestina, Fratoianni (Avs): "Il Parlamento dedichi una sessione alla situazione a Gaza" - (Agenzia Vista) Roma, 06 agosto 2025 "Intervengo, a nome del mio gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, per chiedere un'informativa del Ministro degli Esteri e della premier, ma qualcosa in più di ... Da affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Palestina 232 Giorno