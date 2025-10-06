Guerra in Palestina aumentano le occupazioni Valditara | Rispetto per chi vuole frequentare Intanto nelle scuole cattoliche si pregherà per la pace
Ondata di occupazioni studentesche per la Palestina: da Napoli a Genova, la protesta entra nelle scuole e non solo. Nelle scuole di Infanzia che ruotano attorno alla FISM tra il 13 e il 18 ottobre si pregherà per la pace. Fa discutere l'iniziativa di un sindaco che ha chiesto la rimozione di uno striscione per la pace realizzato da bambini dell'Infanzia, ma c'è una ragione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: guerra - palestina
Guerra in Palestina, Salvini: Non è possibile due popoli ostaggio di un'organizzazione terroristica – Il video
Zuppi e De Paz insieme contro la guerra in Palestina: "Si torni al dialogo"
Guerra Gaza, Tajani: "Siamo favorevoli al riconoscimento Palestina, ma prima va raggiunta la pace"
Giornata decisiva per la guerra in atto a #Gaza e il futuro della #Palestina, in #Egitto iniziano i colloqui per la pace Vai su Facebook
Le persone serie e responsabili dovrebbero lavorare, come cerca di fare ogni giorno il governo italiano, per fermare le violenze, la guerra, la fame a Gaza e per rendere concreto, sicuro e stabile il piano di pace per Gaza, la Palestina, l’intero Medio Oriente. Og - X Vai su X
Proteste contro la guerra in Palestina: aumentano le occupazioni, nelle scuole cattoliche mezzo milione di bambini pregherà per la pace, in provincia di Como giù striscione ... - Ondata di occupazioni studentesche per la Palestina: da Napoli a Genova, la protesta entra nelle scuole e non solo. orizzontescuola.it scrive
Gaza, gli studenti e le università d'Italia si mobilitano a sostegno della causa palestinese - Gli atenei mostrano solidarietà per la Palestina, con mozioni, occupazioni e borse di studio. Lo riporta skuola.net