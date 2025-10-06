Guerra a Gaza le notizie in diretta oggi a Sharm el Sheik i negoziati Israele-USA-Hamas attesa per il rientro di 15 attivisti della Flotilla

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie in diretta sulla guerra a Gaza: oggi a Sharm el Sheik si svolgono i negoziati tra il partito palestinese e Israele sul piano di Trump. Nelle prossime ore rientreranno gli ultimi 15 italiani della Global Sumud Flotilla rapiti dallo stato ebraico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guerra - gaza

Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»

Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari

Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”

guerra gaza notizie direttaGuerra Israele, al via in Egitto i negoziati sul piano di Trump. LIVE - E ha aggiunto che "Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi. tg24.sky.it scrive

guerra gaza notizie direttaFlotilla, le notizie in diretta sulla guerra a Gaza dopo la liberazione degli attivisti: “Hamas ha iniziato a raccogliere corpi ostaggi”. Domani negoziati in Egitto - Le ultime news sulla liberazione degli attivisti di Global Sumud Flotilla: gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Gaza Notizie Diretta