Guerra a Gaza le notizie in diretta oggi a Sharm el Sheik i negoziati Israele-USA-Hamas attesa per il rientro di 15 attivisti della Flotilla
Le notizie in diretta sulla guerra a Gaza: oggi a Sharm el Sheik si svolgono i negoziati tra il partito palestinese e Israele sul piano di Trump. Nelle prossime ore rientreranno gli ultimi 15 italiani della Global Sumud Flotilla rapiti dallo stato ebraico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il Papa parla con Netanyahu: «A Gaza prezzo straziante della guerra pagato dai più fragili, si raggiunga la pace»
Guerra a Gaza, l’esercito israeliano in riserva: dimezzato l’apporto dei volontari
Israele, Trump: “Immagine danneggiata dalla guerra a Gaza, anche negli Usa”
Le testimonianze dall'interno di Gaza, grazie al racconto del giornalista palestinese Al Hassan Selmi. Un'inchiesta sulla fame come arma di guerra e sul sistema per la distribuzione di cibo. Le parole degli ebrei israeliani che, seppur minoranza nel paese, acc
Israele - Gaza, le news sulla guerra. Netanyahu: "Senza rilascio ostaggi piano Trump non va avanti"
Guerra Israele, al via in Egitto i negoziati sul piano di Trump. LIVE - E ha aggiunto che "Hamas ora deve fare in fretta, non tollererò ritardi.
Flotilla, le notizie in diretta sulla guerra a Gaza dopo la liberazione degli attivisti: "Hamas ha iniziato a raccogliere corpi ostaggi". Domani negoziati in Egitto - Le ultime news sulla liberazione degli attivisti di Global Sumud Flotilla: gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas ...