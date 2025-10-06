Gubbio ci pensano Carraro e una deviazione Schivata la prima sconfitta in casa
PONTEDERA (3-4-1-2): Bagnolini; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Zallu (st 28’ Niang), Carraro, Rosaia (st 1’ Spina), Tentardini (st 43’ Podda); Saber (st 37’ Djankpata); Tommasini, La Mantia (st 28’ Ghirardello). All. Di Carlo A disp. Krapikas, Tomasella, Baroncelli, Fazzi, Podda, Minta, Conti. PONTEDERA (3-4-1-2): Biagini; Corradini, Pretato, Vona; Bassanini (st 39’ Polizzi), Manfredonia, Ladinetti, Perretta; Scaccabarozzi; Vitali, Ianesi (st 21’ Nabian). All. Menichini A disp. Vannucchi, Strada, Milazzo, Gueye, Faggi, Paolieri, Pietrelli, Tempre, Coviello, Andolfi, Beghetto, Battimelli. Arbitro: Aldi di Lanciano (Mastrosimone-Turra) Marcatori: pt 40’ Zallu (aut), st 27’ Carraro Note: corner 7-3; ammoniti: Vona, Corradini, Bruscagin, Ladinetti, Pretato, Perretta; recupero: pt 4’; st 4’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
