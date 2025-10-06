Guasto all’hub di Milano Fiorenza | ritardi e cancellazioni sulle linee Trenord

Milano, 6 ottobre 2025 – Mattinata complicata per pendolari e viaggiatori occasionali lungo le linee ferroviarie gestite da Trenord. Non perché sia lunedì (fatto che, comunque, non aiuta, almeno a livello psicologico), ma a causa di un guasto tecnico verificatosi al deposito Milano Fiorenza, l’hub logistico in cui sono custoditi i convogli della flotta dell’azienda regionale di trasporti su rotaia. Sono coinvolte dai disagi diverse linee. Queste quelle in cui si sono verificati i principali ritardi e cancellazioni: la Verona - Brescia - Milano; la Malpensa - Milano Centrale; la Bergamo - Carnate - Milano; la Bergamo - Treviglio; la Brescia - Treviglio - Milano; la Malpensa - Saronno - Milano Centrale; la S11 Chiasso - Como - Milano - Rho e la Locarno - Lugano - Chiasso - Milano Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

