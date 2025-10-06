Guasto all’hub di Milano Fiorenza | ritardi e cancellazioni sulle linee Trenord
Milano, 6 ottobre 2025 – Mattinata complicata per pendolari e viaggiatori occasionali lungo le linee ferroviarie gestite da Trenord. Non perché sia lunedì (fatto che, comunque, non aiuta, almeno a livello psicologico), ma a causa di un guasto tecnico verificatosi al deposito Milano Fiorenza, l’hub logistico in cui sono custoditi i convogli della flotta dell’azienda regionale di trasporti su rotaia. Sono coinvolte dai disagi diverse linee. Queste quelle in cui si sono verificati i principali ritardi e cancellazioni: la Verona - Brescia - Milano; la Malpensa - Milano Centrale; la Bergamo - Carnate - Milano; la Bergamo - Treviglio; la Brescia - Treviglio - Milano; la Malpensa - Saronno - Milano Centrale; la S11 Chiasso - Como - Milano - Rho e la Locarno - Lugano - Chiasso - Milano Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: guasto - milano
Disagi in metropolitana a Milano: linea rossa sospesa per un guasto
Guasto dei tornelli sulla metropolitana di Milano, è caos tra i viaggiatori: come comportarsi
Linea ferroviaria Milano-Bologna interrotta, treni cancellati e deviati per guasto a Piacenza
La Provincia Unica TV. . Il treno da Milano, oltre ad essere in ritardo, non è in composizione completa, solo pochi vagoni che non possono accogliere i tanti viaggiatori in attesa. E' successo questa mattina alla stazione centrale, e un guasto ad un passaggio a l Vai su Facebook
Guasto nella stazione di Colico, forti disagi sulla linea Tirano-Lecco-Milano https://lecconotizie.com/societa/lecco-societa/guasto-nella-stazione-di-colico-forti-disagi-sulla-linea-tirano-lecco-milano/… via @Lecco Notizie - X Vai su X
Guasto all’hub di Milano Fiorenza: ritardi e cancellazioni sulle linee Trenord - Milano, 6 ottobre 2025 – Mattinata complicata per pendolari e viaggiatori occasionali lungo le linee ferroviarie gestite da Trenord. Secondo ilgiorno.it
Treni in tilt per un guasto tecnico in un deposito di Milano - Treni bloccati attorno a Milano, lunedì 6 ottobre mattina per un guasto tecnico al deposito Milano Fiorenza. Si legge su milanotoday.it