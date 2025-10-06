Guasto a un treno | ritardi fino a 80 minuti sulla tratta Trieste - Venezia

Triesteprima.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un treno lungo la tratta Venezia-Trieste si guasta e si accumulano ritardi fino a 80 minuti. Il treno si trovava stamattina, lunedì 6 ottobre, tra San Donà di Piave e Quarto d'Altino quando si è verificata l'avaria, e i problemi permangono tuttora. Secondo quanto riporta Rfi, il problema tecnico. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guasto - treno

guasto treno ritardi finoGuasto a un convoglio sulla Venezia -Trieste, treni in ritardo - Secondo quanto informa Rfi, l'avaria si è verificata in un tratto in cui la circolazione è limitata a un solo binario; è stato predisposto il trasbordo dei passeggeri e attivata la circolazione altern ... Lo riporta rainews.it

guasto treno ritardi finoGuasto sull’Alta velocità Firenze Roma: treni cancellati e ritardi di oltre un’ora - Il guasto sulla linea nei pressi di Figline Valdarno a Firenze ha costretto i treni Alta Velocità e Intercity a percorrere la linea convenzionale con ... Come scrive fanpage.it

