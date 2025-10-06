Guasto a Milano-Fiorenza cancellazioni e ritardi dei treni per Saronno Cadorna Malpensa e Centrale

Ilnotiziario.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata complicata per i viaggiatori delle linee Milano Cadorna-Saronno-Malpensa e Milano Centrale-Saronno-Malpensa, a causa di un guasto tecnico nella sede ferroviaria di Milano Fiorenza che ha provocato cancellazioni e variazioni di percorso. Il problema, ora risolto dai tecnici di RFI, ha però causato ulteriori rallentamenti in un periodo già difficile per la rete lombarda. Ritardi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guasto - milano

Disagi in metropolitana a Milano: linea rossa sospesa per un guasto

Guasto dei tornelli sulla metropolitana di Milano, è caos tra i viaggiatori: come comportarsi

Linea ferroviaria Milano-Bologna interrotta, treni cancellati e deviati per guasto a Piacenza

guasto milano fiorenza cancellazioniGuasto a Milano-Fiorenza, cancellazioni e ritardi dei treni per Saronno, Cadorna, Malpensa e Centrale - Mattinata complicata per i viaggiatori delle linee Milano Cadorna- Da ilnotiziario.net

guasto milano fiorenza cancellazioniGuasto all’hub di Milano Fiorenza: ritardi e cancellazioni sulle linee Trenord - Milano, 6 ottobre 2025 – Mattinata complicata per pendolari e viaggiatori occasionali lungo le linee ferroviarie gestite da Trenord. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Guasto Milano Fiorenza Cancellazioni