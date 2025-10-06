Guasto a Milano-Fiorenza cancellazioni e ritardi dei treni per Saronno Cadorna Malpensa e Centrale
Mattinata complicata per i viaggiatori delle linee Milano Cadorna-Saronno-Malpensa e Milano Centrale-Saronno-Malpensa, a causa di un guasto tecnico nella sede ferroviaria di Milano Fiorenza che ha provocato cancellazioni e variazioni di percorso. Il problema, ora risolto dai tecnici di RFI, ha però causato ulteriori rallentamenti in un periodo già difficile per la rete lombarda. Ritardi . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
