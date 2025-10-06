Guasto a Figline Valdarno | treni regionali soppressi e ritardi di oltre 1 ora sulla Firenze Roma

Firenze, 06 ottobre 2025 - Grossi disagi sulla linea ferroviaria tra Firenze e Roma, con tanti treni regionali e interregionali cancellati e importanti ritardi anche per l’Alta Velocità e gli Intercity. A causa di un guasto sulla linea all’altezza di Figline Valdarno avvenuto nella prima mattina, gli utenti del treno hanno subito e stanno subendo tutt’ora problemi per andare a lavoro o rientrare a casa. I treni a lunga percorrenza, si legge su una nota di RFI, a causa appunto di quello che viene definito un “inconveniente tecnico sulla linea” sono stati instradati sulla linea lenta, con un maggior tempo di percorrenza dai 20 ai 60 minuti, fino a punte di 100 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

