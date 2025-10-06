Guastalla il blitz a Poviglio vale il primato
di Federico Prati Allai-gol e il Guastalla firma il blitz sulla Povigliese, regalandosi lo scettro del girone C di Prima categoria. Merito anche dei cugini del Novellara che bloccano sull’1-1 il San Damaso grazie ad un acuto di Parenti. Sul neutro di Castelnovo Sotto, sblocca su penalty il rossoblù Zani al 2’, nella ripresa Benassi punisce la difesa guastallese, ma a 15’ dal gong l’invito di Ferati pesca la deviazione del rientrante Allai. Non ha pietà il bomber ex di turno Matteo Ligabue che con una doppietta mette le ali al Daino Santa Croce che espugna (4-1) il ‘Barani’, feudo del Boca Barco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
