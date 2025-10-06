Guardiola definì il Tottenham la squadra di Harry Kane ora il suo City è la squadra di Haaland Telegraph

In Gran Bretagna si continua a parlare dell’abiura di Pep Guardiola, passato dalla pornografia del possesso palla – espressione recentemente utilizzata dal Guardian – al gioco di contropiede. Stavolta ad affrontare l’argomento è il “Telegraph”, che dedica al tema un lungo ed interessante approfondimento soffermandosi sul ruolo cruciale di Haaland. Guardiola e l’arma letale chiamata Haaland. “Pep Guardiola una volta definì il Tottenham la “squadra di Harry Kane”. Ora il suo Manchester City è decisamente la squadra di Erling Haaland”, esordisce il Telegraph. L’attaccante norvegese è andato in rete nelle ultime nove partite (18 gol totali finora, tra City e nazionale, in 11 presenze) ma “non è solo il numero di gol che Haaland segna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Guardiola definì il Tottenham la “squadra di Harry Kane”, ora il suo City è la squadra di Haaland (Telegraph)

Crollo Manchester City, 4-0 dal Tottenham e quinto ko di fila: la meraviglia creata da Guardiola è al capolinea? Analisi della crisi - 0 rifilato dal Tottenham al Manchester City all’Etihad è il capolinea di una storia calcistica meravigliosa? Scrive ilfattoquotidiano.it

Premier League, Tottenham scatenato: 0-4 con il City, crisi Guardiola. E la Roma ora è avvisata. In Liga il Valencia torna a giocare in casa - Continua la crisi di Guardiola e dei suoi giocatori ancora ko: stavolta crolla 0- Segnala ilmessaggero.it