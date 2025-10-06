Guardate chi c’è con me Ida Platano anni dopo Uomini e Donne si sono rivisti

Sono passati quasi due anni da quando Ida Platano, dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco accettando il ruolo di tronista a Uomini e donne. Una scelta che aveva colto di sorpresa molti telespettatori, abituati a vederla nel parterre del Trono Over, ma che per lei rappresentava una nuova opportunità per rimettersi in discussione e cercare l’amore davanti alle telecamere. Il suo percorso, lungo e intenso, è stato uno dei più seguiti del programma, complici le emozioni, i colpi di scena e una storia che, pur non essendo arrivata a un lieto fine, ha lasciato il segno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it