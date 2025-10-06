Gualtieri | Primi per sharing mobility
AGI - “ Abbiamo superato Milano, ormai siamo i primi in Italia per la sharing mobility con 14 milioni di noleggi nel 2024 e anche quest’anno la tendenza è in crescita”. Lo ha detto a margine della Conferenza nazionale sulla sharing mobility il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sottolineando gli ottimi risultati ottenuti grazie alle convenzioni tra gli operatori di sharing e Atac. “La sharing mobility è una componente strategica della trasformazione della città e va sempre più integrata con il t rasporto pubblico locale ”, ha aggiunto il primo cittadino della Capitale. L'integrazione per il primo e ultimo miglio. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: gualtieri - primi
Mentre l’Ue si rimangia molte sciocchezze verdi, i primi cittadini dem gareggiano a chi è più oltranzista: ora in testa c’è Gualtieri, che a Roma mira a spegnere persino i diesel Euro 5. Ma tra Ztl estese, 30 all’ora e altri paletti, la sfida è lunga Vai su Facebook
Sharing Mobility, Gualtieri “Roma prima in Italia" - “È una realtà in crescita soprattutto grazie ad alcune riforme che abbiamo introdotto”, ha affermato riguardo alla ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Sharing mobility: in Italia nel 2025 noleggi a quota 60 milioni, ma calano operatori e città servite - I dati dell’Osservatorio: numeri in crescita del 20%. Si legge su repubblica.it