Gualtieri | Primi per sharing mobility

Agi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - “ Abbiamo superato Milano, ormai siamo i primi in Italia per la  sharing mobility  con 14 milioni di noleggi nel 2024 e anche quest’anno la tendenza è in crescita”. Lo ha detto a margine della  Conferenza nazionale sulla sharing mobility  il sindaco di Roma,  Roberto Gualtieri, sottolineando gli ottimi risultati ottenuti grazie alle convenzioni tra gli operatori di sharing e Atac. “La sharing mobility è una componente strategica della trasformazione della città e va sempre più integrata con il t rasporto pubblico locale ”, ha aggiunto il primo cittadino della Capitale.  L'integrazione per il primo e ultimo miglio. 🔗 Leggi su Agi.it

gualtieri primi per sharing mobility

© Agi.it - Gualtieri: "Primi per sharing mobility"

In questa notizia si parla di: gualtieri - primi

gualtieri primi sharing mobilitySharing Mobility, Gualtieri “Roma prima in Italia" - “È una realtà in crescita soprattutto grazie ad alcune riforme che abbiamo introdotto”, ha affermato riguardo alla ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

gualtieri primi sharing mobilitySharing mobility: in Italia nel 2025 noleggi a quota 60 milioni, ma calano operatori e città servite - I dati dell’Osservatorio: numeri in crescita del 20%. Si legge su repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Gualtieri Primi Sharing Mobility