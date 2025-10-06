Gualtieri | Primi per sharing mobility

AGI - “ Abbiamo superato Milano, ormai siamo i primi in Italia per la sharing mobility con 14 milioni di noleggi nel 2024 e anche quest’anno la tendenza è in crescita”. Lo ha detto a margine della Conferenza nazionale sulla sharing mobility il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sottolineando gli ottimi risultati ottenuti grazie alle convenzioni tra gli operatori di sharing e Atac. “La sharing mobility è una componente strategica della trasformazione della città e va sempre più integrata con il t rasporto pubblico locale ”, ha aggiunto il primo cittadino della Capitale. L'integrazione per il primo e ultimo miglio. 🔗 Leggi su Agi.it

