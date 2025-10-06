Gualdo Tadino arriva il Polo Nanomat | l' Università di Perugia compra l' immobile
L'Università di Perugia ha completato l’iter di acquisizione di un immobile a Gualdo Tadino destinato a ospitare la prima installazione del Polo Nanomat, come previsto nell’ambito del progetto Pnrr Vitality (Spoke 9). L’acquisizione dell’immobile è solo una delle tappe che porteranno l’Università. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: gualdo - tadino
