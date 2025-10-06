Gualdo Tadino arriva il Polo Nanomat | l' Università di Perugia compra l' immobile

Perugiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università di Perugia ha completato l’iter di acquisizione di un immobile a Gualdo Tadino destinato a ospitare la prima installazione del Polo Nanomat, come previsto nell’ambito del progetto Pnrr Vitality (Spoke 9). L’acquisizione dell’immobile è solo una delle tappe che porteranno l’Università. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gualdo - tadino

Diffamazione su Facebook, condannata a un anno di reclusione, l’influencer di Gualdo Tadino fa appello "Mio profilo hackerato"

Trofeo Cardinali, i vincitori. Grande festa a Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, a 19 anni già spaccia: denunciato

gualdo tadino arriva poloL'Università di Perugia arriva anche a Gualdo Tadino - Si è completato l'iter di acquisizione da parte dell'Università degli studi di Perugia di un immobile situato nel complesso commerciale «Il Granaio» a ... Scrive msn.com

gualdo tadino arriva poloUnipg, a Gualdo Tadino il nuovo polo Nanomat per materiali avanzati a beneficio delle aziende - L’Università degli studi di Perugia ha completato l’acquisizione di un immobile a Gualdo Tadino destinato a ospitare il polo Nanomat, prima sede del polo di ricerca scientifica dedicato allo sviluppo ... Segnala umbria24.it

Cerca Video su questo argomento: Gualdo Tadino Arriva Polo