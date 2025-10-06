GT6 il Huawei Watch tutto in uno | allenamento o conference call? Ci pensa lui

Centinaia di attività sportive da monitorare, archivio dati, misuratore VO2Max e potenza di pedalata, performante anche in piscina. E poi telefonate, mappe, consigli per riposo e salute, controllo dieta. Huawei Watch GT6 spicca per intuitività, facilità di utilizzo e performance. Con una batteria infinita: fino a tre settimane senza ricarica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GT6, il Huawei Watch "tutto in uno": allenamento o conference call? Ci pensa lui

