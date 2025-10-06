Grottaglie armato di due coltelli tenta di aggredire il padre e i poliziotti | arrestato
Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un grottagliese di 33 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il personale del Commissariato di Grottaglie è intervenuto a tarda serata in un appartamento di quel centro cittadino, allertato da un uomo che era sceso in strada impaurito per il comportamento violento del figlio in preda ad un forte stato d’agitazione. Il giovane – un grottagliese di 33 anni – impugnando due grossi coltelli da cucina sarebbe andato in escandescenza per il diniego dei genitori alla sua ennesima richiesta di denaro necessaria per l’acquisto della quotidiana dose di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
In questa notizia si parla di: grottaglie - armato
Ecco a voi il Bomber Antonio De Comite è un nuovo calciatore del Real Calcio Mottola Antonio ha alle spalle un esperienza di altissima qualità, ha gonfiato le reti di diverse città Da Massafra, Grottaglie, Maruggio, Lizzano , Crispiano, Alberobello, Sa Vai su Facebook
Aggredisce il padre per i soldi della droga. Arrestato dalla Polizia - In suo soccorso è arrivata una pattuglia della Polizia, con gli ... Scrive msn.com
Armato di coltelli ferisce due persone a una sagra, arrestato - Momenti di paura ieri nella frazione di Casoli di Atri (Teramo), durante i festeggiamenti legati a una sagra estiva. Si legge su ansa.it