Tarantini Time Quotidiano La Polizia di Stato ha arrestato un grottagliese di 33 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Il personale del Commissariato di Grottaglie è intervenuto a tarda serata in un appartamento di quel centro cittadino, allertato da un uomo che era sceso in strada impaurito per il comportamento violento del figlio in preda ad un forte stato d’agitazione. Il giovane – un grottagliese di 33 anni – impugnando due grossi coltelli da cucina sarebbe andato in escandescenza per il diniego dei genitori alla sua ennesima richiesta di denaro necessaria per l’acquisto della quotidiana dose di sostanza stupefacente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Grottaglie, armato di due coltelli tenta di aggredire il padre e i poliziotti: arrestato