Grosso masso cade sulla Sp 562 a Camerota il sindaco | Evitata una tragedia

Solo un miracolo ha evitato che la caduta di un grosso masso sulla carreggiata della Strada Provinciale 562, in località Cala del Cefalo, a Marina di Camerota, provocasse una tragedia in una domenica pomeriggio di pioggia. L’episodio si è verificato all’altezza del km 6+600, all’uscita della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Morta a 15 anni per fare una foto a Cesiomaggiore: il cedimento della roccia e il volo nel Piave. Schiacciata da un grosso masso

Morta a 15 anni per fare una foto a Cesiomaggiore: il cedimento della roccia e il volo nel Piave. Schiacciata da un grosso masso. Ferita una coetanea

Lecco, enorme masso cade sulla ferrovia e poi sulla strada: tragedia sfiorata - Si è sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio di domenica 28 settembre nel Lecchese, quando un grosso masso è precipitato prima sui binari ferroviari e poi sulla strada, fortunatamente in un momento ...