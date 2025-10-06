Greta Thunberg | ‘Siamo stati maltrattati ma il vero scandalo è Gaza’ le denunce degli attivisti
Greta Thunberg atterra ad Atene tra cori e proteste. Lunedì pomeriggio, Greta Thunberg è sbarcata ad Atene, tra le decine di attivisti deportati da Israele dopo il fermo della Flottiglia per Gaza. All’aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos, una folla di sostenitori ha accolto la 21enne svedese e gli altri attivisti intonando il coro “Free, free Palestine!”. “È una vergogna che questa missione debba esistere! È una vergogna!”, ha dichiarato Thunberg ai giornalisti. Poi ha aggiunto: “Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti subiti, ma il punto non è questo. Il punto è che dobbiamo fermare la complicità del mondo nel genocidio contro i palestinesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: greta - thunberg
Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania
La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori
Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»
Greta Thunberg preferisce non parlare della sua detenzione in Israele - X Vai su X
Corriere della Sera. . L'attivista Greta Thunberg - atterrata in Grecia dopo essere stata rilasciata da Israele - ha dichiarato ai giornalisti che a Gaza «si sta perpetuando un genocidio di fronte ai nostri occhi». «Non riuscirò mai a capire come gli esseri umani pos Vai su Facebook
Flotilla, Greta Thunberg accolta da star ad Atene: "Maltrattamenti e abusi" - "C'è un genocidio in corso davanti i nostri occhi, un genocidio trasmesso in streaming in tutti i nostri telefoni. Da iltempo.it
Greta Thunberg: stop alla complicità degli Stati nel genocidio a Gaza - Al suo arrivo all'aeroporto di Atene dopo essere stata espulsa da Israele, ... msn.com scrive