Greta Thunberg | ‘Siamo stati maltrattati ma il vero scandalo è Gaza’ le denunce degli attivisti

Notizieaudaci.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Greta Thunberg atterra ad Atene tra cori e proteste. Lunedì pomeriggio, Greta Thunberg è sbarcata ad Atene, tra le decine di attivisti deportati da Israele dopo il fermo della Flottiglia per Gaza. All’aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos, una folla di sostenitori ha accolto la 21enne svedese e gli altri attivisti intonando il coro “Free, free Palestine!”. “È una vergogna che questa missione debba esistere! È una vergogna!”, ha dichiarato Thunberg ai giornalisti. Poi ha aggiunto: “Potrei parlare a lungo dei maltrattamenti subiti, ma il punto non è questo. Il punto è che dobbiamo fermare la complicità del mondo nel genocidio contro i palestinesi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

