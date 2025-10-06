Greta Thunberg sarà liberata oggi | Israele smentisce le violenze | Costretta a baciare la nostra bandiera? Falso
Greta Thunberg fa parte del gruppo dei 70 attivisti della Global Sumud Flotilla che oggi sarà liberato da Israele. L'ambasciata israeliana nega i maltrattamenti subiti dall'attivista: "Non mi risulta. Credo che Greta Tumberg sia stata manipolata da qualcuno, per accusarci". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania
La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori
Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»
Israele, Greta Thunberg andrà ad Atene: espulsioni in corso per la Flotilla #flotilla #israele #greta #6ottobre - X Vai su X
Choc su Greta Thunberg dopo l'arresto in Israele per la Flotilla, la denuncia da brividi: cosa sta succedendo ora Vai su Facebook
Greta Thunberg liberata, “costretta a baciare bandiera israeliana e rinchiusa in una cella piena di cimici” - Greta Thunberg, arrestata durante la missione umanitaria di Flottila diretta a Gaza, ha raccontato di essere stata detenuta in una cella infestata da cimici ... Come scrive fanpage.it