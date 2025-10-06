Greta Thunberg con la tuta grigia dei carcerati così Israele ha espulso l’attivista della Flotilla
Roma, 6 ottobre 2025 – C’è anche Greta Thunberg fra gli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati oggi da Israele. Lo comunica su X il ministero degli Esteri israeliano, lo stesso che aveva annunciato l’abbordaggio di Alma, la nave ammiraglia della spedizione, mercoledì sera in acque internazionale. “Greta e i suoi amici stanno bene”, aveva rassicurato Tel Aviv in una nota dai toni sarcastici. Oggi il ministero fa sapere che “altri 171 provocatori della flottiglia ., tra cui Greta Thunberg, sono stati espulsi oggi da Israele verso Grecia e Slovacchia”, e allega un foto della giovane svedese e di altre due donne all'aeroporto internazionale Ben Gurion vicino a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
