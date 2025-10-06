Greta accolta da star ad Atene | Maltrattamenti e abusi

"C'è un genocidio in corso davanti i nostri occhi, un genocidio trasmesso in streaming in tutti i nostri telefoni. Nessuno ha il privilegio di dire che non sapeva quello che stava accadendo, nessuno in futuro potrà dire che non sapevamo: in base alla legge internazionale, gli Stati hanno l'obbligo legale di impedire e fermare un genocidio'. E' quanto ha detto Greta Thunberg parlando ai giornalisti appena arrivata all'aeroporto di Atene insieme agli altri attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati oggi da Israele. "Questo significa mettere fine alla complicità - ha continuato l'attivista svedese - applicare una vera pressione e mettere fine ai trasferimenti di armi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

