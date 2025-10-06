Greta accolta da star ad Atene | Maltrattamenti e abusi
"C'è un genocidio in corso davanti i nostri occhi, un genocidio trasmesso in streaming in tutti i nostri telefoni. Nessuno ha il privilegio di dire che non sapeva quello che stava accadendo, nessuno in futuro potrà dire che non sapevamo: in base alla legge internazionale, gli Stati hanno l'obbligo legale di impedire e fermare un genocidio'. E' quanto ha detto Greta Thunberg parlando ai giornalisti appena arrivata all'aeroporto di Atene insieme agli altri attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati oggi da Israele. "Questo significa mettere fine alla complicità - ha continuato l'attivista svedese - applicare una vera pressione e mettere fine ai trasferimenti di armi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: greta - accolta
Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata con 170 attivisti. Accolta con omaggio floreale ad Atene
Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata con 170 attivisti. Accolta con omaggio floreale ad Atene – Il video
Queste sono le primissime immagini di Greta Thunberg appena atterrata all’aeroporto di Atene, dopo la liberazione da Israele. Greta è stata accolta letteralmente da una marea di manifestanti, venuti apposta per ringraziarla di quello che ha fatto su quelle barc Vai su Facebook
L'arrivo di Greta Thunberg e altri attivisti della Flotilla ad Atene - Secondo il ministero greco degli Esteri, 161 attivisti sono atterrati all'aeroporto internazionale di Atene con un "volo speciale di rimpatrio". Segnala msn.com
Flotilla, Greta Thunberg accolta in Grecia: le prime dichiarazioni dopo il rilascio - Accoglienza calorosa ad Atene per Greta Thunberg e gli attivisti liberati, tra fiori e applausi. Si legge su notizie.it