Greenpeace lancia Occhi Verdi | il primo progetto per educare i bambini alla cura del Pianeta
Si chiama Occhi Verdi il nuovo progetto di Greenpeace Italia interamente dedicato ai bambini e alle bambine dai 5 ai 9 anni, pensato per aiutarli a scoprire la bellezza del Pianeta e trasformare la curiosità in azioni concrete di tutela ambientale. Guidati da una piccola eroina coraggiosa – Occhi Verdi, appunto – i più giovani . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: greenpeace - lancia
Greenpeace lancia l'allarme sugli allevamenti di tonno rosso: "Si rischia collasso della specie"
Ambiente, mancato accordo a Ginevra sulla plastica: Greenpeace lancia l’allarme
Dal Gnl 40 miliardi di profitti per la Russia: abbastanza per comprare 271.000 droni da guerra Greenpeace blocca il terminal di Zeebrugge per denunciare come le importazioni di gas finanzino conflitti e ritardino la transizione energetica - X Vai su X
Teleambiente. . Nel giorno di apertura dei lavori della seconda Conferenza mondiale sulla trasformazione sostenibile dell’#allevamento delle Nazioni Unite alla #FAO, a #Roma, gli attivisti di Greenpeace (@greenpeace_ita) si sono chiusi nelle gabbie masc Vai su Facebook