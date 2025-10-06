Grazie al Gps ritrova il telefono rubato | così scoprono altri 12 telefoni 3 computer e documenti di altri

Gli hanno rubato il telefonino, ma è riuscito a localizzarlo grazie al Gps dentro un'auto parcheggiata in via Alamanni, nei pressi dell'omonima fermata della tramvia, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella.Prima lo ha detto ad alcuni militari che perlustravano l'area, che a loro volta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it