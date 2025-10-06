Grazie al Gps ritrova il telefono rubato | così scoprono altri 12 telefoni 3 computer e documenti di altri
Gli hanno rubato il telefonino, ma è riuscito a localizzarlo grazie al Gps dentro un'auto parcheggiata in via Alamanni, nei pressi dell'omonima fermata della tramvia, a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella.Prima lo ha detto ad alcuni militari che perlustravano l'area, che a loro volta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Firenze, con il Gps ritrova il suo cellulare. Dentro l’auto del ladro un deposito di merce rubata - La notte del 4 ottobre il 22enne derubato aveva localizzato, grazie al gps, i l proprio cellulare rubato, la notte precedente, in via Alamanni, così ha avvisato la polizia. Segnala msn.com
Ritrova il cellulare rubato grazie alla geolocalizzazione: denunciato un 24enne con, in casa, un mini centro per rigenerare i telefoni - Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Collecchio, il telefono cellulare rubato a un 48enne è stato recuperato nella casa di un 24enne straniero e restituito alla vittima a meno di 24 ore ... Si legge su gazzettadiparma.it