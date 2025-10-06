Grazie agli sfalci ridotti ci sono più insetti e uccelli in un quartiere di Milano

Milanotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più rondini, cardellini e balestrucci, ma anche 12 specie di libellule oltre a farfalle e api.C’è più biodiversità oggi rispetto a sei anni fa nell’area di Cascina Merlata. È quanto emerge dal monitoraggio faunistico condotto nella primavera-estate 2025 presso UpTown Park.Come è stata aumentata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grazie - agli

Uno spettacolo iconico ottiene il numero record di nomination agli Emmy grazie a un grande traguardo

Il podista che ha sconfitto la cecità, Ivan corre grazie agli occhi di Lia. “Ai ragazzi dico: provateci sempre”

Il piano regolatore “ombra” di Milano costruito grazie agli “incarichi” delle grandi imprese agli architetti del Comune

Grazie agli sfalci ridotti ci sono più insetti e uccelli in un quartiere di Milano - la riduzione degli sfalci nei prati, la creazione di arnie e la piantumazione di essenze vegetali favorevoli a farfalle e impollinatori. Secondo milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Grazie Agli Sfalci Ridotti