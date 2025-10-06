Graziani | L’Inter non è più triste oggi vedo questo C’è solo un problema che rimane

Inter News 24 Le parole di Francesco Graziani, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Francesco Graziani ha parlato alla Domenica Sportiva dell’ Inter in   Serie A. COME E’ CAMBIATO L’INTER – Io qualche settimana fa ho che questa è una squadra triste, oggi vedo una squadra col sorriso, con la convinzione di potersi riprendere tutto ciò che la scorsa stagione ha lasciato per strada. avevo anche detto che dovevano ritrovare il vero Lautaro e questo è il vero Lautaro che non solo fa gol, ma dà un input importante a tutti i compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

