Graziani in controtendenza su quell’episodio in Juve Milan | Il calcio di rigore è netto Kelly era posizionato malissimo Se mi tocchi e perdo l’equilibrio…

Graziani in controtendenza su quell'episodio in Juve Milan
Graziani in controtendenza su quell’episodio in Juve Milan: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sul calcio di rigore. Il calcio di rigore concesso al Milan contro la Juventus continua a dividere il mondo del calcio. Dopo un weekend in cui la maggior parte degli esperti arbitrali ha espresso forti dubbi sulla decisione dell’arbitro Guida, arriva una voce fuori dal coro, forte e decisa: quella di Francesco “Ciccio” Graziani. L’ex attaccante campione del Mondo ’82, intervenuto a La Domenica Sportiva su RaiDue, ha analizzato l’episodio dal suo punto di vista, quello di un ex bomber, e non ha avuto dubbi nel definire corretta la scelta del direttore di gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
