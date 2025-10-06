Amaro sfogo di Grazia Kendi al Grande Fratello, la gieffina si lascia sfuggire una forte confessione sul passato. Nella casa del Grande Fratello è scoppiato un acceso litigio tra Grazia Kendi e Domenico D’Alterio, tra i due non corre buon sangue e non hanno fatto nulla per nasconderlo. Dopo l’acceso scontro la gieffina si è sfogata nella casa più spiata d’Italia, visibilmente arrabbiata ha detto: “Più sei giusta e ti fai i ca**acci tuoi e più ti rompono i co*lioni. Devono per forza rompermi le pa**e così. Nominatemi e mandatemi a casa allora se mi dovete far stare così, perché io sono entrata qua dentro per dare un po’ di leggerezza alla mia vita di me*da, perché in 25 anni non ho mai avuto dieci minuti di felicità in vita mia e non sono entrata qua a farmi venire le angosce. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Grazia Kendi in lacrime al GF, la confessione spiazza: "Da piccola ho sofferto, a soli 8 anni…"