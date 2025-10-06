Gravissimo infortunio sul lavoro in Costiera | giovane portato in elicottero a Cattinara
Un operaio di poco più di vent'anni è rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere in Costiera poco dopo le 16 di oggi 6 ottobre. Il giovane, nato nel 2003, si trovava vicino a un tubo ad alta pressione utilizzato per le colate di cemento quando, per ragioni in corso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Trieste, scaraventato a terra da un getto di cemento, operaio in gravi condizioni - L'infortunato, un ventenne che stava lavorando in un cantiere edile lungo la Costiera, è caduto da una altezza di circa dieci metri ... Riporta rainews.it
