Gravissimo infortunio sul lavoro in Costiera | giovane portato in elicottero a Cattinara

Un operaio di poco più di vent'anni è rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere in Costiera poco dopo le 16 di oggi 6 ottobre. Il giovane, nato nel 2003, si trovava vicino a un tubo ad alta pressione utilizzato per le colate di cemento quando, per ragioni in corso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

gravissimo infortunio lavoro costieraTrieste, scaraventato a terra da un getto di cemento, operaio in gravi condizioni - L'infortunato, un ventenne che stava lavorando in un cantiere edile lungo la Costiera, è caduto da una altezza di circa dieci metri ... Riporta rainews.it

gravissimo infortunio lavoro costieraInfortunio sul lavoro sull’Adriatica, i sindacati chiedono verifiche al cantiere stradale - I sindacati chiedono un'immediata verifica delle condizioni di sicurezza nel cantiere per l'ampliamento della statale Adriatica a Ravenna dopo che un ... Scrive ravennaedintorni.it

