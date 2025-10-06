Gravina senza dubbi | Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo

Gravina non usa giri di parole e afferma: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo». Le sue parole Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel podcast “Sette vite” e ha affrontato con chiarezza i temi caldi che attendono la Nazionale italiana nelle prossime quattro sfide di qualificazione al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gravina senza dubbi: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo»

In questa notizia si parla di: gravina - dubbi

Sul talento non ci sono dubbi. E sulla grinta nemmeno. Così come sulla sua assoluta incapacità di accontentarsi. Soprattutto nei sentimenti. D’altronde perché dovrebbe farlo? Sì, Vanessa Gravina, splendida protagonista della cover di Intimità di questa settim Vai su Facebook

#Gravina sull'errore al Var in #MilanBologna: "Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia - X Vai su X

Gravina senza dubbi: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo» - Gravina non usa giri di parole e afferma: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo». Segnala calcionews24.com

Italia, Gravina: "Gara contro Israele? Riteniamo che..." - Il presidente della Figc Gabriele Gravina, ospite del podcast “Sette vite”, ha parlato delle prossime sfide in cui sarà impegnata l’Italia in vista delle qualificazioni ... Secondo lalaziosiamonoi.it