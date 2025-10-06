Gravina senza dubbi | Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo

6 ott 2025

Gravina non usa giri di parole e afferma: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo». Le sue parole Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel podcast “Sette vite” e ha affrontato con chiarezza i temi caldi che attendono la Nazionale italiana nelle prossime quattro sfide di qualificazione al . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

