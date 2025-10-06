Gravina | Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo

Forzazzurri.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravina sulla prossima sfida tra Italia e Israele Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel podcast Sette vite, dove ha parlato delle prossime . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

gravina riteniamo che la partita con israele si debba giocare e la giocheremo

© Forzazzurri.net - Gravina: ” Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo”

In questa notizia si parla di: gravina - riteniamo

Gravina senza dubbi: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo»

gravina riteniamo partita israeleItalia, Gravina: "Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo" - Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato ospite del podcast "Sette vite" e ha parlato delle prossime quattro sfide di qualificazione. tuttomercatoweb.com scrive

gravina riteniamo partita israeleItalia, Gravina: “Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e lo faremo” - Le parole in un'intervista del Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, sul momento e sui prossimi impegni della Nazionale ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Gravina Riteniamo Partita Israele