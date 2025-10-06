Gravina | Italia-Israele si giocherà faremo di tutto per vincere

In questa sosta per gli impegni delle nazionali, l’ Italia sarà impegnata in due fondamentali partite di qualificazione ai prossimi mondiali. La formazione di Gattuso, che ha convocato anche Mancini e Cristante, affronterà prima l’Estonia, sabato 11 ottobre, e poi Israele, sfida in programma il 14 ottobre al Bluenergy Stadium. Proprio riguardo questo match si è espresso il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ne ha parlato nel corso del podcast Sette Vite. Le parole di Gravina. Queste le dichiarazioni di Gravina: “Su Italia-Israele sono stato molto chiaro: c’è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

