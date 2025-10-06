Gravina chiaro | Italia Israele si deve giocare e la giocheremo Ho avuto un incubo sul Mondiale…

Inter News 24 Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in vista della prossima sfida tra Italia e Israele per la qualificazioni al Mondiale. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato podcast Sette Vite della prossima sfida dell’ Italia contro Israele che vedrà impegnati anche i giocatori dell’ Inter. GIOCARE ITALIA ISRAELE – Su questo sono stato molto chiaro: c’è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo. Poi c’è una responsabilità politica che non mi compete e c’è una responsabilità sportiva. 🔗 Leggi su Internews24.com

