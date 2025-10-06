Gravina annuncia | Sulla gara con Israele abbiamo un’idea chiara e la porteremo avanti fino in fondo

Gravina, presidente della FIGC, ha fatto il punto in vista della sfida contro Israele e valida per le qualificazioni Mondiali: le dichiarazioni. Un messaggio forte e chiaro, per il calcio italiano e per i giocatori che ne fanno parte, inclusi quelli della Juve. Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel podcast “Sette vite” per fare il punto sul delicato cammino della Nazionale verso i Mondiali. Le sue parole, in particolare sulla discussa partita contro Israele, tracciano una linea netta e interessano da vicino anche il mondo Juve, visti i tanti bianconeri coinvolti nel gruppo azzurro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gravina annuncia: «Sulla gara con Israele abbiamo un’idea chiara e la porteremo avanti fino in fondo»

