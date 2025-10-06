Grave molto grave Valeria Marini la lite choc con la madre e le polemiche | ora Gianna Orrù racconta tutto

Da più di un anno, il rapporto tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, è irrimediabilmente incrinato. Madre e figlia non si parlano, e nemmeno l’intervento televisivo di Mara Venier, che ad aprile aveva provato a riunirle in diretta a Domenica In, è riuscito a sanare la frattura. In quell’occasione, la showgirl era entrata in studio con un ramoscello d’ulivo, simbolo di pace e riconciliazione, ma la madre lo aveva respinto con freddezza. “E che me ne faccio? Non lo voglio. Io ne ho tanti di ulivi in campagna”, aveva replicato la Orrù, davanti a un pubblico sorpreso e a una figlia visibilmente colpita dal rifiuto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it