Grassi analizza la sconfitta con l’Inter | Squadra di grande qualità noi dobbiamo restare umili

Inter News 24 Grassi, giocatore della Cremonese, ha rilasciato delle dichiarazioni circa la gara di San Siro: fiducia nel gruppo e obiettivo salvezza chiaro. Dopo la pesante sconfitta rimediata a San Siro contro l’ Inter di Cristian Chivu, il centrocampista della Cremonese, Alberto Grassi, ha commentato la prestazione della sua squadra in zona mista. Il giocatore ha riconosciuto la superiorità tecnica e tattica dei nerazzurri, sottolineando come affrontare avversari di questo livello rappresenti un test utile per crescere e migliorare nel corso della stagione. Grassi ha poi ribadito l’importanza di mantenere equilibrio e concentrazione, ricordando come l’obiettivo principale dei grigiorossi resti una salvezza tranquilla. 🔗 Leggi su Internews24.com

