Grandi manovre alla Paganelli Progetto ’Modena Biennale’

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grandi manovre della nuova Paganelli Modena. Notizia primaria la mancata conferma del manager Domenico Pisano dopo un percorso tecnico 2025 positivo. A muovere le file del destino Modena edizione 2026, il nuovo direttore sportivo Claudio Vecchi, con bagaglio di esperienza, alla sua prima grande occasione. Verso il progetto Modena biennale, novità nei vari ruoli, fino alla nuova rosa giocatori. Obiettivo primario la nuova guida manager, per un Modena sulle tracce di ex giocatore esperto pronto a mettersi in gioco tecnico, per impostare il nuovo team futuro. Entrando subito sul mercato, le squadre si formano e nascono entro il mese di dicembre, con giochi e piani gia conclusi verso il 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

