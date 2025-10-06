Grandi manovre alla Paganelli Progetto ’Modena Biennale’
Grandi manovre della nuova Paganelli Modena. Notizia primaria la mancata conferma del manager Domenico Pisano dopo un percorso tecnico 2025 positivo. A muovere le file del destino Modena edizione 2026, il nuovo direttore sportivo Claudio Vecchi, con bagaglio di esperienza, alla sua prima grande occasione. Verso il progetto Modena biennale, novità nei vari ruoli, fino alla nuova rosa giocatori. Obiettivo primario la nuova guida manager, per un Modena sulle tracce di ex giocatore esperto pronto a mettersi in gioco tecnico, per impostare il nuovo team futuro. Entrando subito sul mercato, le squadre si formano e nascono entro il mese di dicembre, con giochi e piani gia conclusi verso il 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: grandi - manovre
BOOM! GRANDI MANOVRE NEI PALINSESTI AUTUNNALI RAI E MEDIASET (ANTEPRIMA)
Cariparo, grandi manovre per il vertice: la sfida tra i due prof e la terza via
Grandi manovre in Tim: il sostituto di Santagata e non solo
Grandi manovre di palazzo in nome di Gaza e della Palestina. La premier Meloni - lo ha fatto di nuovo ieri prima di entrare nel vertice europeo a Copenaghen - accusa le opposizioni e gli attivisti della Sumud Flotilla di “usare Gaza per attaccare il governo”, di Vai su Facebook
[FOOTBALL AFFAIRS] La #Juventus alle grandi manovre: #Comolli nuovo AD e #Chiellini in CdA? Intanto riduce pesantemente il rosso nel 2024/25 Torna anche questo weekend la rubrica a cura del Direttore Luciano Mondellini. - X Vai su X
Chagall, grandi manovre. L’opera è troppo grande ed entra dalla loggia - Ravenna, delicata operazione ieri mattina per collocare ‘Le Grand Soleil’. Si legge su msn.com