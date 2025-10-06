grande successo per la festa per i 140 anni del carlino a modena

Un amore lungo 140 anni, che a Modena è nato il giorno di San Valentino. Grande successo per il tour dell’anniversario che ha fatto tappa al teatro della Fondazione San Carlo di Modena. Dopo i saluti del vicedirettore de il Resto del Carlino Valerio Baroncini, si sono alternati sul palco vari ospiti intervistati da Barbara Manicardi, caposervizio della redazione di Modena, dalla vice Valeria Selmi e dai vari giornalisti che scrivono quotidianamente sulle pagine di Modena e rappresentano il Carlino e il suo percorso, sempre al passo con i tempi. Il nostro speciale sui 140 anni Ad aprire la serata i due “padroni di casa”: il sindaco Massimo Mezzetti e di Vittorio Lugli, presidente della Fondazione Collegio San Carlo, che nel 2026 festeggerà i 400 anni dalla sua istituzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

