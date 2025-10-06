Grande successo internazionale per la quinta edizione di Ortona challenge Di corsa nella storia FOTO

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa la quinta edizione della corsa podistica "Ortona Challenge. Di corsa nella storia" con la vittoria di Sergio Serraiocco nella categoria maschile e di Claudia Pasquale in quella femminile. Un'edizione davvero speciale che ha celebrato l'80esimo anniversario della Liberazione e che ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: grande - successo

Emmy nomination di pedro pascal: riscopri il suo grande successo televisivo con 89% su rt

90 day fiancé: la star conquista un grande successo professionale negli Stati Uniti dopo molte delusioni

Comici anni 2000: un grande successo in streaming su Hulu

Grande successo “internazionale” per la quinta edizione dell’evento cycling 5Mila Marche - CYCLING – Una manifestazione protagonista dal 12 al 21 settembre a Porto Recanati, che ha visto anche quest’anno la collaborazione di Confartigianato Imprese Macerata- Riporta cronachefermane.it

grande successo internazionale quintaBellini International Context 2025: Grande successo per la quinta edizione - Il Bellini International Context 2025, promosso e organizzato dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grande Successo Internazionale Quinta