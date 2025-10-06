Grande Fratello stasera l’ingresso di nuovi concorrenti
Il Grande Fratello questa sera andrà in onda con un nuovo ed imperdibile appuntamento: entreranno altri concorrenti, ma si parlerà anche della prima coppia che sta nascendo e delle prime liti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
La prima settimana nella Casa non si scorda mai #GrandeFratello - X Vai su X
Katia Pedrotti ha conosciuto l’amore della sua vita al Grande Fratello, oltre 20 anni fa. Lei e Ascanio Pacelli sono una delle coppie più longeve e felici uscite dal reality. Lui oggi è impegnato come opinionista nella nuova edizione del GF condotto da Simona V Vai su Facebook
Grande Fratello, seconda puntata: anticipazioni, tensioni e arrivi di oggi 6 ottobre - ) alle nuove simpatie che si creeranno stasera: ecco cosa succederà nella seconda puntata del Grande Fratello. Segnala msn.com
Grande Fratello, stasera la prima puntata della nuova edizione. Il debutto di Simona Ventura, i concorrenti e gli opinionisti - Ad affiancare "SuperSimo" in questa nuova avventura sarà affiancata da un parterre di opinionisti esperti, nonchè ex gieffini. Riporta corrieredellumbria.it