Stasera, lunedì 6 ottobre, si accende nuovamente la diretta del Grande Fratello su Canale 5, con la seconda puntata della stagione. Alla conduzione, Simona Ventura guida il pubblico dentro le stanze della Casa più spiata d’Italia, affiancata dai veterani Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi pronti a commentare e intervenire. Dopo una settimana in cui i concorrenti hanno iniziato ad adattarsi, facendo emergere complicità ma anche tensioni latenti, la puntata di questa sera promette di scaldare ulteriormente gli animi. In scaletta: le prime nomination, che potrebbero rivelare schieramenti, antipatie e alleanze appena nate; l’ingresso di nuovi concorrenti nella Casa, pronti a sconvolgere gli equilibri stabiliti; momenti di racconto personale, con approfondimenti sul rapporto tra Francesca e suo figlio Simone, e sulle fragilità nascoste dietro la corazza di alcune gieffine come Anita; conflitti già accennati nella prima settimana, come lo scontro tra Domenico e Grazia, che potrebbero essere ripresi e approfonditi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grande Fratello, stasera la seconda puntata: nuovi ingressi, imprevisti e le nomination