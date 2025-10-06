GRANDE FRATELLO | NUOVI INGRESSI NOMINATION E UNA SORPRESA CHE SA PIÙ DI IMPREVISTO

Lunedì 6 ottobre, in  prima serata  su  Canale 5, nuovo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show condotto da Simona Ventura. Con lei, in studio,  Cristina Plevani,  Ascanio Pacelli  e  Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti. Nella puntata di stasera sarà, inoltre, approfondito il rapporto tra  Francesca  e il figlio  Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Bubinoblog

