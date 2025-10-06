Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Tutto è pronto per la seconda puntata del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 6 ottobre, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 il secondo appuntamento settimanale con il “papà” di tutti i reality che è giunto alla sua diciannovesima edizione. Alla conduzione Simona Ventura affiancata da tre ex inquilini come opinionisti, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani. Le anticipazioni della puntata. Grande attesa per il secondo appuntamento di questa sera. A poche ore dall’ingresso dei primi concorrenti di questa edizione nella Casa, sembrano essere già nate le prime tensioni, ma anche le prime complicità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

