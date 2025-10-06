Grande Fratello le battute di Donatella offendono Francesco | Quando mi punzecchia rido ma…

Bollicinevip.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfogo di Francesco Rana contro Donatella Mercoledisanto, perché lui si sente offeso al GF. Stasera andrà in onda la seconda puntata del  Grande Fratello  su Canale 5, tra le varie cose ci sarà anche un confronto tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto? Lui durante uno sfogo con Anita ha chiaramente detto che alcune battute della gieffina lo hanno offeso, non ha infatti gradito che abbia preso in giro il suo lavoro anche se ha preferito per il momento non dirle nulla. Il gieffino è un agente di polizia locale, la Mercoledisanto in più occasioni lo ha punzecchiato credendo di far ridere, lui però c’è rimasto male. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

grande fratello le battute di donatella offendono francesco quando mi punzecchia rido ma8230

© Bollicinevip.com - Grande Fratello, le battute di Donatella offendono Francesco: “Quando mi punzecchia rido ma…”

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello battute donatellaGrande Fratello, Donatella rimarrà poco in casa - Se si chiudono gli occhi, sentendo parlare la barese Donatella si ha la netta impressione di aver sentito l’eco del ritorno di Sarah Altobel ... Come scrive quotidiano.net

grande fratello battute donatellaIl risentimento di Francesco Rana verso Donatella Mercoledisanto - Per Francesco il suo lavoro è la cosa più importante: ottenuto con enormi sacrifici, ha guadagnato il posto di vigile urbano con sudore e fatica. Segnala grandefratello.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Battute Donatella