Sfogo di Francesco Rana contro Donatella Mercoledisanto, perché lui si sente offeso al GF. Stasera andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello su Canale 5, tra le varie cose ci sarà anche un confronto tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto? Lui durante uno sfogo con Anita ha chiaramente detto che alcune battute della gieffina lo hanno offeso, non ha infatti gradito che abbia preso in giro il suo lavoro anche se ha preferito per il momento non dirle nulla. Il gieffino è un agente di polizia locale, la Mercoledisanto in più occasioni lo ha punzecchiato credendo di far ridere, lui però c’è rimasto male. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Grande Fratello, le battute di Donatella offendono Francesco: “Quando mi punzecchia rido ma…”