Grande Fratello il meglio e il peggio della puntata di lunedì 6 ottobre

Grande Fratello, tra litigi e chiarimenti: cosa è accaduto durante la seconda puntata del reality show. La seconda puntata del reality show si è aperta subito con un faccia a faccia tra inquilini. Matteo infastidito dal comportamento degli inquilini durante la notte ha dovuto affrontare un chiarimento con tutti. Il concorrente Matteo rivela: "Dopo l'incidente io credevo di portare avanti il mio sogno ma quel giorno si è interrotto mio sogno. Ci ho sempre messo anima, corpo e cuore, da quel maledetto giorno è cambiato completamente tutto. .". Matteo inoltre ha espresso ai suoi inquilini di essere nominato e in diretta si è giustificato: "Mi è stato detto che non è il mio posto, se vengo visto così perché non faccio i balletti allora nominatemi.

