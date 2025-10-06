Grande Fratello NIP: la regia censura un discorso e il pubblico insorge. Cosa è accaduto nella Casa più spiata d’Italia. La promessa è sempre la stessa: mostrare la vita vera, senza filtri, dentro la Casa più spiata d’Italia. Ma anche la realtà televisiva ha i suoi confini, e quando vengono superati, la regia interviene. È successo di nuovo al Grande Fratello NIP, dove un discorso tra due concorrenti è stato improvvisamente censurato in diretta, scatenando la curiosità — e la rabbia — dei telespettatori. Leggi anche “Erica”, la nuova serie con Vanessa Incontrada Grazia nelle ultime ore ha affrontato un litigio con Domenico, e sfogandosi ha rivelato degli abusi subiti quando aveva 8 anni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello: Grazia rivela un retroscena e la regia censura