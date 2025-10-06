Grande Fratello Grazia Kendi crolla in lacrime | A 8 anni ho subito abusi

Dopo giorni di tensione, Grazia perde il controllo durante una discussione con Domenico e rivela ad Anita e Giulia un segreto drammatico del suo passato. Grazia Kendi è stata una delle protagoniste indiscusse di questa prima settimana del Grande Fratello. La modella milanese ha già avuto diversi scontri all'interno della Casa e, dopo aver discusso con buona parte dei suoi coinquilini, ieri è arrivata a un acceso confronto anche con Domenico D'Alterio. Poco dopo, però, ha trovato la forza di aprirsi con Anita Mazzotta e Giulia Soponariu, raccontando un episodio doloroso della sua infanzia: a soli otto anni, ha subito abusi sessuali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Grande Fratello, Grazia Kendi crolla in lacrime: “A 8 anni ho subito abusi”

