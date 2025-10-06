Grande Fratello due concorrenti verso l’addio | grane in vista per Simona
News tv. – Il Grande Fratello è appena entrato nel vivo della sua prima settimana, ma la tensione, dentro e fuori la Casa, è già palpabile. Dopo l’esordio in prima serata che aveva fatto ben sperare i vertici Mediaset, l’atmosfera si è rapidamente complicata. Dietro le quinte gli autori monitorano con attenzione la situazione: ci sarebbero infatti due concorrenti in bilico, e un eventuale doppio abbandono metterebbe in seria difficoltà l’intera macchina produttiva del reality più longevo della televisione italiana. . 🔗 Leggi su Tvzap.it
