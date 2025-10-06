Grande Fratello come vedere il reality dall’estero?
Sei all’estero e non vuoi perdere il Grande Fratello? Questi 3 metodi vi consentiranno di vedere il reality in diretta, ovunque tu sia. Giunto alla 19esima edizione nella versione non VIP, il Grande Fratello continua a farcire i palinsesti italiani (Mediaset, per la precisione). A condurlo, per la prima volta, c’è Simona Ventura, subentrata a Alfonso Signorini che francamente aveva fatto il suo corso. La Ventura è per l’occasione affiancata dagli opinionisti (ex GF) Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. Il GF 19 si propone di essere una versione “nostalgica”, puntando sui ricordi e sui volti noti del passato, ma anche per il fatto di essere con protagonisti rigorosamente non VIP (o giù di lì). 🔗 Leggi su Nonsolo.tv
