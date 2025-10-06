Grande Fratello | chi entrerà stasera nella Casa dal concorrente transgender alla proPal
La seconda puntata del Grande Fratello vedrà l'ingresso di otto nuovi concorrenti. Ivana, Rasha, Omar e Flaminia si aggiungono alla Casa già popolata dai primi dodici gieffini. Questa sera la Casa del Grande Fratello si prepara ad accogliere nuovi protagonisti. Dopo il successo della prima puntata, Simona Ventura, alla conduzione anche di questa seconda serata, aprirà la porta rossa a otto concorrenti. I nuovi ingressi si uniranno ai dodici partecipanti che hanno già fatto il loro ingresso nella prima diretta di lunedì scorso, promettendo nuove emozioni e colpi di scena. Cinque degli otto nuovi concorrenti del Grande Fratello Grazie alle indiscrezioni rivelate da Davide Maggio, possiamo anticiparvi alcuni dettagli sui nuovi ingressi, senza però svelare tutto: uno dei concorrenti è infatti un casalingo o una casalinga che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: grande - fratello
Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo
Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend
Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo
“Mi vogliono buttare fuori perché non gli racconto la storia della mia vita”. La rabbia di Grazia Kendi dopo la lite con Domenico #GrandeFratello #GraziaKendi #DomenicoDAlterio - X Vai su X
Katia Pedrotti ha conosciuto l’amore della sua vita al Grande Fratello, oltre 20 anni fa. Lei e Ascanio Pacelli sono una delle coppie più longeve e felici uscite dal reality. Lui oggi è impegnato come opinionista nella nuova edizione del GF condotto da Simona V Vai su Facebook
Stasera al Grande Fratello: sorprese, emozioni e nuovi ingressi - Questa sera, lunedì 6 ottobre, torna l'appuntamento in prima serata con il Grande Fratello su Canale 5. Da grandefratello.mediaset.it
Grande Fratello, le anticipazioni di oggi (lunedì 6 ottobre): prime tensioni nella Casa, nuovi ingressi a sorpresa e colpi di scena tra Francesca, Simone e Anita - Lunedì 6 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il “Grande Fratello”, il reality show di Endemol Shine Italy condotto da Simona Ventura. Riporta msn.com