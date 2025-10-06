La seconda puntata del Grande Fratello vedrà l'ingresso di otto nuovi concorrenti. Ivana, Rasha, Omar e Flaminia si aggiungono alla Casa già popolata dai primi dodici gieffini. Questa sera la Casa del Grande Fratello si prepara ad accogliere nuovi protagonisti. Dopo il successo della prima puntata, Simona Ventura, alla conduzione anche di questa seconda serata, aprirà la porta rossa a otto concorrenti. I nuovi ingressi si uniranno ai dodici partecipanti che hanno già fatto il loro ingresso nella prima diretta di lunedì scorso, promettendo nuove emozioni e colpi di scena. Cinque degli otto nuovi concorrenti del Grande Fratello Grazie alle indiscrezioni rivelate da Davide Maggio, possiamo anticiparvi alcuni dettagli sui nuovi ingressi, senza però svelare tutto: uno dei concorrenti è infatti un casalingo o una casalinga che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello: chi entrerà stasera nella Casa, dal concorrente transgender alla proPal