Secondo appuntamento con “ Grande Fratello ”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Simona Ventura, stasera 6 ottobre su Canale 5 a partire dalle 21:40. Grande Fratello, i nuovi concorrenti in gioco dal 6 ottobre. Con lei, in studio, Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Prima settimana piena di allegria e divertimento nella Casa, ma questi pochi giorni sono anche bastati per far emergere le prime tensioni e i primi conflitti.Nella puntata di stasera sarà, inoltre, approfondito il rapporto tra Francesca e il figlio Simone: una madre che, dopo la separazione, si è dovuta rimboccare le maniche per ricostruire il proprio equilibrio insieme a quello di tutta la famiglia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello, anticipazioni del 6 ottobre: nuovi ingressi nella casa più spiata d’Italia